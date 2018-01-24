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Голодный волк выбежал на заправку на юге Петербурга
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    Голодный волк выбежал на заправку на юге Петербурга

    10:26  24 Января 2018  /обновлено: 11:50  24 Января 2018
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    Голодный волк выбежал на заправку на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 24 января. Вечером во вторник неподалеку от одной из автозаправочных станций на Софийской улице на юге Петербурга был замечен волк. На данный момент непонятно, дикий ли это волк, или же зверь сумел сбежать от нерадивых хозяев.

    Волк без опасений бродил в окрестностях заправочной станции, рассчитывая, вероятно, поживиться чем-то съестным в помойных баках, и агрессии к людям не проявлял. Подобные случаи в Петербурге довольно редки, однако холодная погода и снегопады в последние несколько дней могли повлиять на животное, заставив рисковать встречей с людьми.

    Голодный волк выбежал на заправку на юге Петербурга

    Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», несколько дней назад в Петербурге произошел аналогичный случай с домашним волком, который жил в центре помощи диким животным «Велес» в Ленобласти — волк сбежал на прогулке, и специалисты предположили, что он может попробовать выйти к людям за едой.

    Между тем, Ura.ru сообщало о нашествии волков на севере Пермского края - в одном из районов Прикамья дикие хищники разорвали сторожевую собаку.

    Автор: Валентин Меликов
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