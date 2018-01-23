Жительница Петербурга 20 лет притворялась студенткой ради комнаты в общежитии

Санкт-Петербург, 23 января. В Петербурге из студенческого общежития выселили женщину, которая незаконно проживала там 20 лет, притворяясь учащейся колледжа.

Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов, комнату жительница Петербурга получила благодаря знакомству. Площадь жилого помещения составляет 16 квадратных метров. Как женщине так долго удавалось выдавать себя за студента, не уточняется.

В то же время известно, что после того, как приставы объяснили женщине, что, если она не уедет сама, ее попросту выселят, петербурженка сдала ключи от комнаты в общежитии.

Любопытным является и тот факт, что «вечная студентка» имеет в собственности жилплощадь в Петербурге. Объясняя свою странную любовь к жизни вместе со студентами, она сказала, что общежитие расположено в хорошем районе.