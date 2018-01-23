Петербургские аптеки могут перенять московскую практику электронных рецептов

Санкт-Петербург, 23 января. Аптеки Петербурга в скором времени могут начать принимать электронные рецепты, как это уже происходит в Москве. С таким предложением выступили депутаты петербургского Законодательного собрания Александр Тетердинко и Елена Киселева.

«Не совсем правильно вынуждать болеющих людей каждый раз приходить в поликлинику только для того, чтобы продлить предыдущее назначение. В некоторых случаях врач может сделать это по электронному запросу пациента», — отметил Тетердинко.

По словам парламентария, электронные рецепты также помогут решить проблему неразборчивого почерка врачей.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать сеть государственных аптек в целях снижения стоимости лекарственных препаратов. В частности, речь идет о снижении цен на обезболивающие средства.