История стойкости: в Петербурге начали съемки британского фильма о блокаде Ленинграде

Санкт-Петербург, 23 января. В Петербурге начались съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда.

Режиссер ленты Шарлотт Мелвилл намерена побеседовать с жителями города, которые пережили блокаду. Некоторым из них уже более 90 лет. Фильм будет строиться вокруг судьбы нескольких человек.

«У каждого из них есть своя трогательная история человеческой стойкости, и откуда бы ни была аудитория — из России, из Великобритании или других стран — мы все можем чему-то у них научиться», — отметила Мелвилл.

По словам режиссера, в британских школах детям рассказывают про блокаду Ленинграда, однако этот период истории заслуживает более пристального внимания.

Напомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заботиться о ветеранах и поручил губернаторам окружить заботой каждого участника войны и труженика тыла.

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