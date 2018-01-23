Источник: «Зениту» не интересен Эдер

Санкт-Петербург, 23 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зениту» не интересен нападающий «Интера» Эдер.

По словам источника, сам 31-летний футболист связывался с главным тренером команды Роберто Манчини и сообщил об интересе, однако в петербургском клубе сочли нецелесообразным трансфер.

Отмечается, что руководство и впредь планирует делать ставку на молодых игроков, чья трансферная стоимость будет расти.

Кроме того, в клубе сочли неубедительной статистику итальянца бразильского происхождения — в текущем сезоне он выходил на поле 18 раз, при этом проведя на поле лишь 349 минут (4 неполных матча — Прим. ФАН), забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что Эдер может перейти в «Зенит». Сообщалось также, что он может стать частью сделки по переходу форварда сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси в «Интер».