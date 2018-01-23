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Петербург подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году
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    Петербург подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году

    10:53  23 Января 2018
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    Петербург подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году

    Санкт-Петербург, 23 января. Федерация хоккея России направила заявку Международной федерации хоккея на право проведения чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

    «Санкт-Петербург уже принял чемпионат мира по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций 2017 года, получившие высокую оценку как со стороны международных спортивных федераций, так и со стороны правительства Российской Федерации», — заявил Кириллов на заседании комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований.

    По информации издания «Ньюинформ», Федерация хоккея России предлагает провести чемпионат в мае 2024 года на двух действующих ледовых аренах. В частности, чемпионат может пройти в обновленном комплексе «Юбилейный», вместительность которого достигает 6400 человек, а также в Ледовом дворце с вместительностью в 12300 человек.

    Кроме того, власти Петербурга совместно с хоккейным клубом СКА обсуждают возможность реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский», передает «Петербургский дневник».

    Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади. 

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    Автор: Дима Оленин
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    #путин #петербург #хоккей
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