18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Володин надеется на конструктивный диалог с новым спикером ПАСЕ
Общество
Петербургские власти утвердили программу капремонта дорог на пять лет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербургские власти утвердили программу капремонта дорог на пять лет

    9:14  23 Января 2018
    698

    Петербургские власти утвердили программу капремонта дорог на пять лет

    Санкт-Петербург, 23 января. В 2018 году на капитальный ремонт петербургских дорог направят 1,18 млрд рублей, власти Северной столицы ратифицировали адресную программу капремонта дорог на 2018-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

    По данным пресс-службы, в перечень вошли 26 объектов, работы на 10 из которых стартовали еще в прошлом году. Отмечается, что это Ярославский проспект, улица Салова от Софийской улицы до Волковского проспекта, участок Шлиссельбургского шоссе, проспект Стачек от проспекта Маршала Жукова до улицы Лени Голикова, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Кроме того, ремонту подлежат трамвайные пути на проспекте Авиаконструкторов, Среднеохтинском проспекте и Петергофском шоссе, пишет «Политэксперт».

    В Кировском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском районах построят новые остановки городского транспорта. 

    Петербургские власти утвердили программу капремонта дорог на пять лет

    Напомним, в середине октября 2017 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автомобильного движения по новому участку дороги Р-23 возле Гатчины. Данная дорога связывает Северную столицу с Белоруссией и Прибалтикой. 

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #петербург #ремонт #дорога
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе

      6:00 23 Января 2018 5552
      Читать
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией
      18:52
      Вчера

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Вчера

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3225

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19307

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38581

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4334

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38424
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      4353
      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      6:47   23 Января 2018
      554
      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      1:40   23 Января 2018
      510
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      246