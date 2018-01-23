Петербургские власти утвердили программу капремонта дорог на пять лет

Санкт-Петербург, 23 января. В 2018 году на капитальный ремонт петербургских дорог направят 1,18 млрд рублей, власти Северной столицы ратифицировали адресную программу капремонта дорог на 2018-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным пресс-службы, в перечень вошли 26 объектов, работы на 10 из которых стартовали еще в прошлом году. Отмечается, что это Ярославский проспект, улица Салова от Софийской улицы до Волковского проспекта, участок Шлиссельбургского шоссе, проспект Стачек от проспекта Маршала Жукова до улицы Лени Голикова, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Кроме того, ремонту подлежат трамвайные пути на проспекте Авиаконструкторов, Среднеохтинском проспекте и Петергофском шоссе, пишет «Политэксперт».

В Кировском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском районах построят новые остановки городского транспорта.

Напомним, в середине октября 2017 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автомобильного движения по новому участку дороги Р-23 возле Гатчины. Данная дорога связывает Северную столицу с Белоруссией и Прибалтикой.

Владимир Путин. Биография