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Хавбек сборной Германии может перебраться в «Зенит»
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    Хавбек сборной Германии может перебраться в «Зенит»

    7:42  23 Января 2018
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    Амин Юнес - №15

    Санкт-Петербург, 23 января. Футбольный клуб «Зенит» интересуется хавбеком голландского «Аякса» Амином Юнесом. Боссы клуба готовы заплатить за 24-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро. Об этом пишет портал Calcionapoli24.it. 

    Согласно данным источника, «Аякс» может отпустить полузащитника, сумма вполне устраивает голландцев, но помимо «Зенита» на игрока также претендует испанская «Севилья», сообщает «Свободная пресса»

    Юнес входит в расширенный состав сборной Германии и принимал участие в команде Йоахима Лева в Кубке Конфедераций, который проходил в России минувшим летом. 

    Напомним, в октябре 2016 года президент России Владимир Путин в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» подчеркнул необходимость сокращения бюджетного финансирования профессионального футбола и хоккея, потому что они обязаны учиться себя обеспечивать своими силами. 

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    Автор: Дана Балан
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    #футбол #путин #россия #зенит #спорт
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