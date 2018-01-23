Самым молодым доверенным лицом Путина стал петербуржец

Санкт-Петербург, 23 января. Победитель конкурса «Учитель года-2017», житель Петербурга Илья Демаков стал самым молодым доверенным лицом кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает Interessant.

По данным издания, Демаков преподает историю. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Сейчас Илье Демакову всего 30 лет.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Центризбирком зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина. Всего в качестве доверенных лиц президента России зарегистрированы 413 человек. По закону кандидат имеет право зарегистрировать не более 600 доверенных лиц.