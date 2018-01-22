Выборы президента России: Общественная палата Петербурга подготовит 4 тыс. наблюдателей

Санкт-Петербург, 22 января. Общественная палата Санкт-Петербурга подготовит более четырех тысяч наблюдателей на выборы президента России. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Петербурга Нина Кукурузова.

По ее словам, к настоящему моменту Общественная палата Петербурга заключила соглашения о сотрудничестве с более чем 20 некоммерческими организациями и Петербургской избирательной комиссией. О своем желании работать на выборах в качестве наблюдателей заявили более четырех тысяч человек, через неделю начнется их обучение, передает «Петербургский дневник».

«Мы должны мобилизовать усилия и провести работу с петербуржцами, чтобы разъяснить им важность грядущего события. Предстоящие выборы – это основная часть нашей работы на первый квартал», – сказала Кукурузова.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Общественная палата РФ сможет направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии в ходе проведения выборов президента. Кроме того, данный документ разрешает устанавливать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.