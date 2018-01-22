Петербургским ветеранам дадут право бесплатного проезда в честь Дня снятия блокады

Санкт-Петербург, 22 января. Проезд в петербургских автобусах станет бесплатным для ветеранов в День снятия блокады Ленинграда. Об этом в понедельник заявили в ГУП «Пассажиравтотранс».

«27 января на автобусных маршрутах «Пассажиравтотранса» традиционно будет предоставлено право бесплатного проезда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны», — отметили в организации.

Кроме того, бесплатно проехать на автобусе смогут жители блокадного Ленинграда, обладатели медали «За оборону Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто. Право на бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства, пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что в минувший четверг президент России Владимир Путин посетил монумент «Рубежный камень» в Ленинградской области и возложил к нему цветы. Монумент был установлен в память о солдатах, воевавших на Невском пятачке в годы блокады Ленинграда.

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