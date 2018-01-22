Петербург возглавил рейтинг туристических городов на северо-западе России

Санкт-Петербург, 22 января. Северная столица России уверенно сохраняет первенство в рейтинге наиболее любимых туристами городов в Северо-Западном федеральном округе. Такие данные представил российский сервис бронирования Tvil по данным запросов на комнаты и апартаменты в Петербурге.

В течение 2017 года туристы приезжали в Петербург в среднем на пять суток — такие данные дает статистика по бронированию гостиниц и отелей. Платить туристам приходится в среднем по 3000 рублей за ночь, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

На втором месте в рейтинге Северо-Западного федерального округа оказался Калининград — туда ездят на меньший срок, однако и апартаменты обходятся там дешевле. На третьем месте по популярности в 2017 году оказалась Вологда.

В 2018 году в ряде городов России — в том числе Петербурге — предполагается наплыв туристов: в России будет проходит Чемпионат мира по футболу 2018 года, и ради футбола могут приехать до полумиллиона иностранных болельщиков.

Напомним, в ходе недавнего совещания глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о продолжающемся росте внутреннего туризма в России: в 2017 году отдых в России выбрали 56,5 млн россиян.