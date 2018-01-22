Стала известна предварительная причина пожара в Петербурге, где сгорело 84 автомобиля

Санкт-Петербург, 22 января. В результате сильного пожара в автомобильном сервисе на северо-востоке Северной столицы сгорели несколько десятков транспортных средств, среди которых был Cadillac 1956 года выпуска.

В петербургском автосервисе Северной столицы случился сильный пожар в ночь на понедельник, 22 января, пишет «Политэксперт».

Возгорание началось в ангаре примерно в 00.00 в Красногвардейском районе Петербурга. Согласно информации министерства чрезвычайных ситуаций, в гараже находилось не менее сотни легковых автомобилей. В результате происшествия сгорели 84 машины, в том числе Cadillac 1956 года выпуска. Многие автомобили пришлось полностью залить водой.

Эксперты Госпожнадзора выясняют причину возгорания. По предварительным данным, причина — халатность. В настоящее время по факту случившегося ведется проверка.