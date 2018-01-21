Улицы Петербурга украсили ко Дню снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 21 января. Центральные улицы Петербурга украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщают региональные СМИ.

Украшения можно увидеть на Невском, Суворовском и Московском проспектах. Всего на украшения Петербурга к памятной дате потратили 13 миллионов рублей. В оформление улиц также вошли растяжки и изображения Петропавловской крепости.

Напомним, что президент России Владимир Путин посетил трехмерную панораму «Прорыв» в Санкт-Петербурге. «Прорыв» расположен на так называемом Невском пятачке — месте прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года.