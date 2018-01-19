Названа вероятная причина падения опоры на Тучковом мосту в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. Причиной падения опоры линии электропередач на Тучковом мосту в Петербурге мог стать некачественный металл, сообщила в пятницу компания-генподрядчик ремонта моста ЗАО «Пилон».

«Предположительно, падение связано с некачественным металлом опоры», — сообщили в компании.

Представители ЗАО «Пилон» также отметили, что в настоящее время компания ведет восстановительные работы, опора будет восстановлена в кратчайшие сроки, пишет сетевое издание «Петербургский дневник».

Напомним, одна из опор линии электропередач упала в ночь на пятницу при разводке Тучкова моста. В связи с этим на переправе было перекрыто движение троллейбусов и трамваев. Маршруты трамваев № 6, 6А и 40, а также троллейбусов № 1 и 9 изменены. Причины инцидента в настоящее время расследует специальная комиссия.

Тучков мост с лета 2016 года находится на реконструкции. Движение транспорта по нему уже разрешено, ремонтные работы для автомобилистов угрозы не представляют.