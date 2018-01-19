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«Зенит» ужесточит внутренний лимит на легионеров по рекомендации Путина
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    «Зенит» ужесточит внутренний лимит на легионеров по рекомендации Путина

    11:48  19 Января 2018
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    «Зенит» ужесточит внутренний лимит на легионеров по рекомендации Путина

    Санкт-Петербург, 19 января. «Зенит» поддерживает наиболее жесткий формат внутреннего лимита на легионеров, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

    В частности, речь идет о критериях отбора легионеров для половины от общего возможного числа (при формате лимита «17 россиян + 8 легионеров» в заявке на сезон речь идет о четырех иностранцах, соответствующих критериям — прим. ФАН). Нововведение вступит в силу с сезона 2020/2021. 

    По словам источника, руководство сине-бело-голубых принципиально поддержало идею с ужесточенными критериями и не возражала против самого жесткого формата отбора. Однако общим решением собрания РФПЛ конкретные условия допуска были отправлены на доработку в связи с высокой сложностью соответствия им. Ожидается, что на ближайшем собрании организации будет утверждена единая позиция лиги, которая будет направлена в РФС, который и обладает правом принятия изменений в регламент.

    Отметим, что наиболее радикальная версия отбора иностранцев предполагала, что из восьми иностранцев, которых сможет с сезона 2020/2021 заявить футбольный клуб, выступающий в РФПЛ, четыре игрока должны будут соответствовать одному из следующих критериев:
     — игрок должен провести не менее 75% матчей за последние 4 года за сборную, занимающую 1-40 места в рейтинге ФИФА;
     — игрок в течении двух последних лет был однократным призером лиг топ-5 в Европе и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей;
     — игрок в течении двух последних лет был однократным призером турниров, проводимых под эгидой ФИФА или конфедераций ФИФА;
     — игрок в течении четырех последних лет был победителем Лиги чемпионов или Лиги Европы и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей.

    Также отмечается, что петербургский клуб выступил за увеличение количества доморощенных футболистов в заявке клубов. Так, к сезону 2020/2021 в каждой команде РФПЛ их должно быть не менее четырех.

    Напомним, осенью прошлого года на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 президент России Владимир Путин раскритиковал президента «Зенита» Сергея Фурсенко за то, что в составе сине-бело-голубых в матче Лиги Европы на поле вышло восемь иностранцев. 

    Ранее российский лидер неоднократно отмечал необходимость ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. В настоящий момент в заявке «Зенита» на сезон значатся девять иностранцев. Еще трое иностранцев, чей контракт принадлежит петербургскому клубу, выступают в арендах.

    «Зенит» ужесточит внутренний лимит на легионеров по рекомендации Путина

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #зенит
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