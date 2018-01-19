Сотрудник Росгвардии спас пенсионерку, провалившуюся под лед в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. В среду 73-летняя женщина, приехавшая в Петербург в гости к родственнице-блокаднице, провалилась на Мойке под лед. Ее спас сотрудник Росгвардии.

Инцидент произошел в среду около трех часов дня. Пенсионерка кормила уток, не удержав равновесие, она упала в реку и начала тонуть в ледяной воде. 62-летний сотрудник Росгвардии дежурил неподалеку. Он заметил произошедшее и пришел на помощь женщине, пишет «ПолитЭксперт».

Вытащив пенсионерку из воды, мужчина отвел ее в помещение, напои горячим чаем, дал теплую одежду и вызвал скорую.

В настоящее время женщина находится в кардиологическом отделении Мариинской больницы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, уточняет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин высоко оценил работу российских спасателей. По словам главы государства, для миллиона граждан во всем мире они стали «символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах».