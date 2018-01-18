Выборы президента: штаб Путина в Петербурге возглавил ректор горного университета

Санкт-Петербург, 18 января. Избирательный штаб действующего президента РФ и кандидата на выборах в 2018 году Владимира Путина в Петербурге в четвертый раз возглавил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

«Руководителем избирательного штаба является Владимир Стефанович Литвиненко, его первым заместителем — спикер законодательного собрания (Петербурга) Вячеслав Макаров», — сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-центра избирательного штаба Сергей Чернядьев.

Он также отметил, что уже есть два сопредседателя избирательного штаба — это председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и студентка Анна Шуранова, передает РИА Новости.

Напомним, на выборы в качестве самовыдвиженца идет президент России Владимир Путин. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч.