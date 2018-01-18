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Петербургские депутаты предложили увеличить в два раза штраф за выход на лед
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    Петербургские депутаты предложили увеличить в два раза штраф за выход на лед

    15:18  18 Января 2018
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    Петербургские депутаты предложили увеличить в два раза штраф за выход на лед

    Санкт-Петербург, 18 января. Петербургские депутаты подготовили законопроект об увеличении штрафов за незаконный выход на лед.

    В случае принятия проекта штраф может вырасти в два раза, за выход на лед в опасное время нарушителям придется заплатить до пяти тысяч рублей.

    На рассмотрение петербургского ЗакСа документ внес один из лидеров регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Тетердинко. По его словам, основной задачей законопроекта является обеспечение безопасности граждан, пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    «В новостях все чаще сообщают о том, как сотрудники МЧС снимают со льдин в Финском заливе любителей зимней рыбалки, которые продолжают свое занятие до начала весны, ставя под угрозу свои жизни и тратят время и силы спасателей», — отметил депутат.

    Петербургские депутаты предложили увеличить в два раза штраф за выход на лед

    Напомним, в настоящее время штраф за выход на лед составляет от одной до двух тысяч рублей, за выезд на лед на снегоходе – от одной до двух с половиной тысяч рублей. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение продлить срок запрета выхода на лед в городе до 1 февраля.

    В конце декабря президент России Владимир Путин высоко оценил работу МЧС, поздравляя сотрудников ведомства с профессиональным праздником. По словам главы государства, российские спасатели стали для миллиона граждан во всем мире «символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #безопасность #петербург #штраф #зима #выход на лед
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