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Общество
Петербургские самбисты мечтают о Дворце спорта к юбилею в 2018 году
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    Петербургские самбисты мечтают о Дворце спорта к юбилею в 2018 году

    15:32  18 Января 2018  /обновлено: 15:35  18 Января 2018
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    Петербургские самбисты мечтают о Дворце спорта к юбилею в 2018 году

    Санкт-Петербург, 18 января. Борьба самбо в 2018 году празднует 80-летие с момента официального признания решением Спорткомитета СССР, петербургские спортсмены мечтают о Двореце самбо в честь юбилея.

    Итоги спортивного сезона подвели на прошедшем в «Комплексной школе высшего спортивного мастерства» заседании попечительского совета Федерации самбо Санкт-Петербурга, возглавляемого губернатором Георгием Полтавченко, сообщает «Петербургский дневник». В мероприятии также принимал участие участие вице-губернатор города Константин Серов.

    Петербургские самбисты мечтают о Дворце спорта к юбилею в 2018 году

    В начале заседания наградили выдающихся самбистов и тренеров. Поощрения получили Денис Гольцов, который выиграли Чемпионат мира в 2017 году по боевому самбо в весовой категории свыше 100 кг и Рустам Талдиев в категории до 62 кг. Также наград удостоились тренер чемпионов Александр Коршунов, Сергей Кирюхин, победивший в Чемпионате мира по борьбе самбо, и его наставник Сергей Кусакин.

    Председатель исполнительного комитета Федерации самбо Санкт-Петербурга Михаил Кокорин подвел итоги 2017 года и отметил, что петербургские команды самбистов стали участниками всех крупнейших международных и всероссийских соревнованиях и показали достойные результаты.

    Петербургские самбисты мечтают о Дворце спорта к юбилею в 2018 году

    Северная столица продолжит расширять спортивные связи между странами. Отмечается, что петербургская команда впервые провела мастер-класс для спортсменов в Хайфе и приняла участие в соревнованиях по пляжному самбо. Кроме этого, во Франции самбисты из Петербурга встретились с сильнейшими спортсменами страны.

    «Программу развития самбо в Санкт-Петербурге до 2024 года», которая должна быть утверждена до 1 июля, презентовал председатель Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов. Он рассказал, что приоритетными станут проекты «Самбо – в школы» и «Самбо – в вузы», а также подчеркнул, что такой вид спорта как самбо будет включен в комплекс ГТО.

    Петербургские самбисты мечтают о Дворце спорта к юбилею в 2018 годуТакже на заседании обсудили проблемы, которые есть у городской федерации на данный момент. Чемпионат России в 2018 году пройдет в Хабаровске, на отправку делегации из 40 человек необходимо два миллиона рублей, что составляет почти половину годового бюджета федерации.

    16 ноября текущего года самбо отмечает 80-летие официального признания решением Спорткомитета СССР, поэтому к юбилею планируется наградить медалями и дипломами выдающихся тренеров и ветеранов. Также в городе появится Дворец самбо, соответствующий требованиям Международной федерации самбо и рассчитанный на две тысячи зрителей. При условии своевременного оформления всех необходимых документы, к юбилейной дате можно будет успеть заложить первый камень. Планируется, что здание будет расположено у пересечения улиц Бухарестской и Турку. Кроме этого, на улице Софийской планируют построить тренировочный комплекс, однако земля еще не передана из федеральной собственности в городскую, поэтому точная дата строительства к настоящему моменту не известна.

    Петербургские самбисты мечтают о Дворце спорта к юбилею в 2018 году

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #петербург #санкт-петербург #спорт #полтавченко #самбо
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