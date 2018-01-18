В Ленобласти по поручению Путина воссоздали музей «Дом авиаторов»

Санкт-Петербург, 18 января. Во Всеволожском районе Ленинградской области, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, воссоздан «Дом авиаторов», входящий в состав музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

Ремонтно-реставрационные работы были завершены в конце 2017 года. Восстановление музея проходило в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».

Сейчас сотрудники музея работают над созданием экспозиции «Дома авиаторов». Концепция и дизайн-проект музейного комплекса уже разработаны. Свое название восстановленный музей получил в связи с тем, что с 1941 по 1943 года в доме жили авиаторы, обороняющие Ленинград. Среди них – Герои Советского Союза.

Экспозиция музея расскажет о боевом пути полка с помощью двух зон – исторической, в которой будут представлены военные архивы, и интерактивной.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. В частности, глава государства возложит цветы на Пискаревском кладбище и осмотрит экспозицию музея-панорамы «Прорыв».