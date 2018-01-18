Шойгу поручил создать современный спорткомплекс в Военном институте физической культуры Петербурга

Санкт-Петербург, 18 января. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил перед военными задачу в кратчайшие сроки создать в Петербурге современный спортивный комплекс.

Данное поручение было отдано главой военного ведомства во время визита в Санкт-Петербург. При посещении Военного института физической культуры Сергей Шойгу осмотрел новое здание спортивной школы, в котором обучаются 80 юношей. Все они имеют высокие спортивные достижения, отмечают в департаменте информации Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал отремонтированное здание бассейна Военного института, реконструкция объекта шла три года. Глава министерства обороны поручил в кратчайшие сроки создать на территории института физической культуры современный спортивный комплекс, который поспособствует новым достижением обучающихся.

Также во время визита Шойгу посетил Суворовское и Нахимовское училища. Ранее сообщалось, что филиал Нахимовского военно-морского училища был открыт по распоряжению президента Владимира Путина в Мурманске.