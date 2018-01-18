Путин встретил сына сослуживца своего отца у мемориала «Мать-Родина» в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге поговорил с сыном сослуживца своего отца.

Глава государства прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Он возложил цветы на Пискаревском кладбище и на Невском пятачке.

В ходе церемонии к президенту подошел ветеран, который рассказал, что его отец был командиром отца Путина. Он попросил главу государства о встрече, чтобы передать фото и документы и рассказать, как их отцы сражались под Ленинградом. Путин ответил согласием и попросил у ветерана контактные данные.

Напомним, отец Владимира Путина воевал на рубеже обороны Ленинграда.