18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Главы Генштабов ВС РФ и Турции обсудили перспективы сотрудничества в Сирии
Россия
Путин встретил сына сослуживца своего отца у мемориала «Мать-Родина» в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин встретил сына сослуживца своего отца у мемориала «Мать-Родина» в Петербурге

    15:51  18 Января 2018
    298

    Путин встретил сына сослуживца своего отца у мемориала «Мать-Родина» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге поговорил с сыном сослуживца своего отца.

    Глава государства прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Он возложил цветы на Пискаревском кладбище и на Невском пятачке.

    В ходе церемонии к президенту подошел ветеран, который рассказал, что его отец был командиром отца Путина. Он попросил главу государства о встрече, чтобы передать фото и документы и рассказать, как их отцы сражались под Ленинградом. Путин ответил согласием и попросил у ветерана контактные данные.

    Напомним, отец Владимира Путина воевал на рубеже обороны Ленинграда.

    Путин встретил сына сослуживца своего отца у мемориала «Мать-Родина» в Петербурге

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #петербург #ленинград #блокада
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: Дамаск пригрозил ответить на «агрессию» Турции в Африне

      15:16 18 Января 2018 1109
      Читать
      13:46
      Сегодня

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»
      10:54
      Сегодня

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
      10:42
      Сегодня

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин
      9:17
      Сегодня

      Борис Титов: Три моих основных конкурента на выборах – Путин, Путин и, пожалуй, Путин
      8:16
      Сегодня

      Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 28300

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3365

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34203

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7996

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7585
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      542
      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      12:43   18 Января 2018
      8428
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      825
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      552