Выборы-2018: гендиректор «Силовых машин» стал сопредседателем штаба Путина в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Генеральный директор компании «Силовые машины» Юрий Петреня стал одним из сопредседателей петербургского предвыборного штаба действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018. Об этом рассказал представитель отделения Дмитрий Карасев.

В руководство штаба также входят председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и студентка СПбГУ Анна Шуранова.

«Я буду заниматься правовым сопровождением», — цитирует слова Карасева издание «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Карелии был открыт избирательный штаб кандидата Владимира Владимировича Путина.

Владимир Путин. Биография