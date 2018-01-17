Авиакомпания «Россия» за год увеличила число рейсов из «Пулково» на 10%

Санкт-Петербург, 17 января. Авиакомпания «Россия» за минувший год увеличила число рейсов из петербургского аэропорта «Пулково» на 10%. Кроме того, на 17% выросло и число клиентов перевозчика: услугами «России» воспользовались 5,5 млн человек.

По словам официальных представителей авиакомпании, всего из Петербурга было выполнено более 46,5 тысячи рейсов. Уточняется, что больше всего пассажиров «Россия» перевезла в июле 2017 года – более 645 тысяч (против 524 тысяч в 2016 году), а больше всего рейсов (4,4 тысячи) было выполнено в августе 2017 года, годом ранее этот показатель составил 4,1 тысячу.

Как напоминает «Петербургский дневник», маршрутная сеть «Россия» в зимнем сезоне 2017/2018 года состоит из почти 100 внутрироссийских и международных направлений, в том числе 45 из них выполняется из «Пулково».