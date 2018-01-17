Жители Колпино просят оставить идущий до Купчино транспорт

Санкт-Петербург, 17 января. В ближайшее время в Петербурге откроется станция метрополитена «Южная». В связи с этим фактом схему движения автобусов планируют изменить в Колпинском районе города. Жители района просят не приостанавливать транспортное сообщение со станцией метро «Купчино».

Остановочный пункт у станции метрополитена «Южная» планируют сделать конечной остановкой для автобусов и маршруток, которые на данный момент ездят из Колпино до станций метро «Купчино» и «Звездная». Речь идет об автобусе маршрута №326 «Колпино, вокзал — ст.м. «Купчино» и коммерческих автобусах маршрутов №К-293а «Колпино, бульвар Трудящихся — ст.м. «Звездная», № К-296 «Колпино, улица Ижорского батальона — ст.м. «Звездная». Отметим, что решение по данному вопросу не принято, и жителей Колпинского района Петербурга просят прислать свои идеи и предложения в отдел работы с населением местной администрации Колпино, сообщает «Петербургский дневник».

Жители Колпинского района действительно обеспокоены этим вопросом и активно обсуждают эту тему на странице МО Колпино в социальной сети «Вконтакте». Большинство граждан подчеркивают, что прямые маршруты до станций метро «Колпино» и «Звездная» необходимо оставить, так как ветка, на которой расположены эти станции, проходит через все центральные районы Петербурга.