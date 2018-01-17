Житель Петербурга совратил четырехлетнюю дочь падчерицы

Санкт-Петербург, 17 января. Житель Петербурга домогался четырехлетней дочери своей падчерицы, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 16 января. В правоохранительные органы обратилась неработающая петербурженка. По ее словам, в период с 10 января по 15 января 2018 года 66-летний отчим совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.