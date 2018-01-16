Власти Петербурга рассказали, когда откроются новые станции метро

Санкт-Петербург, 16 января. Строительство новых станций Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга завершится в мае, а запущены они будут до конца года. Об этом во вторник заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и о депо «Южное». Албин также заявил, что власти Петербурга решили вернуться к прежней цене госконтракта на строительство новых станций. На данный момент стоимость строительства оценивается в 4,5 млрд рублей, при этом вице-губернатор не исключает, что цена контракта может опуститься еще ниже, сообщает «Петербургский дневник».

В 2013 года Смольному удалось сократить стоимость контракта на строительство станция Фрунзенского радиуса на треть. Строительство Фрунзенского радиуса началось в конце восьмидесятых годов прошлого века. В 2009 году этот участок был объединен с Приморским в одну линию, а в 2010-2012 годах были открыты станции «Обводный канал», «Бухарестская» и «Международная».

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин встретился с новым полномочным представителем по СЗФО Александром Бегловым и поинтересовался, как Москва может помочь Северо-Западу и Петербургу.

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