Шойгу встретился с суворовцами в Петербурге
Санкт-Петербург, 16 января. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с воспитанниками Суворовского училища в Санкт-Петербурге.
Во время встречи с кадетами глава военного ведомства поблагодарил суворовцев за выбор стать профессиональными военными. Шойгу отметил, что это особо актуально в условиях складывающейся в мире ситуации.
В ходе визита в Санкт-Петербург министр обороны посетил отреставрированный комплекс бывшего Константиновского артиллерийского училища, в котором сейчас размещается Суворовское училище. Шойгу проинспектировал условия проживания кадет и организацию учебного процесса учреждения.
Также во время рабочей поездки Сергей Шойгу нанес визит в Нахимовское военно-морское училище.
Ранее сообщалось, что филиал Нахимовского училища был открыт в Мурманске по распоряжению президента России Владимира Путина.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры в Санкт-Петербурге https://t.co/TFtrqhZ5lK pic.twitter.com/LV5q9Crenv— Минобороны России (@mod_russia) January 16, 2018