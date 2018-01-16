Шойгу встретился с суворовцами в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с воспитанниками Суворовского училища в Санкт-Петербурге.

Во время встречи с кадетами глава военного ведомства поблагодарил суворовцев за выбор стать профессиональными военными. Шойгу отметил, что это особо актуально в условиях складывающейся в мире ситуации.

В ходе визита в Санкт-Петербург министр обороны посетил отреставрированный комплекс бывшего Константиновского артиллерийского училища, в котором сейчас размещается Суворовское училище. Шойгу проинспектировал условия проживания кадет и организацию учебного процесса учреждения.

Также во время рабочей поездки Сергей Шойгу нанес визит в Нахимовское военно-морское училище.

Ранее сообщалось, что филиал Нахимовского училища был открыт в Мурманске по распоряжению президента России Владимира Путина.