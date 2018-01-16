Выборы-2018: бездомные смогут проголосовать по упрощенной схеме

Санкт-Петербург, 16 января. В 2018 году для лиц без определенного места жительства была упрощена процедура голосования на президентских выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Ранее в каждом городе для людей без штампа регистрации в паспорте выделяли специальный участок для голосования. Например, в Петербурге это здание на Тамбовской, 78 литера В, где располагается «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства». Ранее там фискировались большие очереди.

В этом году в связи с введением новых правил голосования лица без определенного места жительства могут выбрать участок голосования по своему усмотрению. Для этого им необходимо лишь заранее написать обращение в МФЦ, Центризбирком или на сайт госуслуг. Но это не означает, что избирательного участка на Тамбовской, 78 не будет. Специальная комиссия приняла решение вновь открыть его на выборы президента-2018. Те граждане, которые не имеют регистрации, либо не хотят заранее обращаться в вышеуказанные организации, также смогут проголосовать там.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал уже свыше 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры на выборах-2018.