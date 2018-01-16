Житель Петербурга умер во время занятий в тренажерном зале

Санкт-Петербург, 16 января. Мужчина погиб во время занятий в одном из тренажерных залов Петербурга. Инцидент произошел 15 января.

По словам очевидцев, мужчина неожиданно упал во время занятий на тренажере. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения.

В данный момент полиция устанавливает причины смерти 58-летнего петербуржца, сообщает «Ньюинформ».