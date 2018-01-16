Стало известно, когда в Петербурге отключат новогоднюю подсветку

Санкт-Петербург, 16 января. Праздничная иллюминация в Петербурге погаснет к четвергу: накануне сотрудники эксплуатационных подразделений «Ленсвета» приступили к отключению новогодней подсветки, о чем рассказали в пресс-службе компании.

Как стало известно, всего специалистам предстоит «потушить» иллюминацию в 4 тысячах 720 точках города. После того, как конструкции и новогодние украшения будут обесточены, их демонтируют и уберут на склады до следующего декабря.

В этом году новогоднюю иллюминацию в Петербурге включили 1 декабря 2017 года. Всего было установлено 6800 праздничных украшений, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил губернатору города Георгию Полтавченко пойти на компромисс в вопросе переименования Советских улиц в центре — установить на домах двойные таблички, на которых будут значиться оба варианта названия.