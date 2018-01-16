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Ленобласть выделит 78 млрд рублей на здравоохранение в объявленное Путиным «Десятилетие детства»
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    Ленобласть выделит 78 млрд рублей на здравоохранение в объявленное Путиным «Десятилетие детства»

    10:09  16 Января 2018
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    Ленобласть выделит 78 млрд рублей на здравоохранение в объявленное Путиным «Десятилетие детства»

    Москва, 16 января. Власти Ленинградской области выделят 78 миллиардов рублей на здравоохранение после объявления президентом России Владимиром Путиным «Десятилетия детства», заявил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

    Власти Ленобласти отметили, что в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» будет выделено 78 миллиардов рублей. План таких мероприятий будет реализован с 2018 по 2024 года в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленобласти.

    «Особое внимание в объявленное президентом в Российской Федерации «Десятилетие детства» уделяется медицинским учреждениям, которые занимаются здоровьем детей и родовспоможением, — констатировал Емельянов. — Главная цель здесь — увеличение рождаемости в нашем регионе».

    Ленобласть выделит 78 млрд рублей на здравоохранение в объявленное Путиным «Десятилетие детства»

    Ранее сообщалось о том, что Путин поручил Совету при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам обеспечить возможность приобретения жилья с ипотекой для 50% семей к 2025 году. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #ленобласть #здравоохранение #десятилетие детства #стратегия ленобласти
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