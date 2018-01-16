Более 90% мигрантов в Петербурге успешно сдали экзамен по русскому языку

Санкт-Петербург, 16 января. В Комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге подвели итоги выполнения «майского указа президента России №602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Согласно последним данным в прошлом году фактическое значение показателя «Доля трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, за исключением высококвалифицированных специалистов, сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации» составляет 92,42 процента.

По данным за прошлый год эта цифра была на два процента ниже. В 2018 году планируется достичь максимального высокого показателя.

Напомним, в соответствии с указом Владимира Путина № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» с 1 января 2015 года введено подтверждение иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. В Санкт-Петербурге проведением комплексного экзамена занимаются 12 организаций, как государственных, так и частных, которые получили лицензию.