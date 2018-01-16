Сгнивший труп нашли в подвале на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 16 января. Жители одного из домов на Ленинском проспекте в Петербурге в понедельник сообщили в полицию о сильном трупном запахе, доносящемся из подвала дома.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, прибывший на место наряд полиции обнаружили в подвале одной из парадных труп неизвестного. Тело пролежало на месте гибели длительное время и в результате претерпело сильные гнилостные изменения — труп успел настолько разложиться, что не удалось даже сходу определить пол погибшего.

Тело было доставлено в морг, материалы по факту обнаружения трупа отправлены в Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.