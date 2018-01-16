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Общество
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Россия
Шойгу посетит Нахимовское и Суворовское училища в Петербурге
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    Шойгу посетит Нахимовское и Суворовское училища в Петербурге

    10:16  16 Января 2018
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    Шойгу посетит Нахимовское и Суворовское училища в Петербурге

    Санкт-Петербург, 16 января. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Петербург для проверки организации учебного процесса в военных учебных учреждениях.

    Пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская сообщила, что министр обороны проверит организацию учебного процесса на территории Суворовского и Нахимовского училищ, а также посетит Военный институт физической культуры.

    «В частности, министр обороны будет работать в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, где продолжается строительство нового многофункционального административного корпуса», — рассказала пресс-секретарь.

    Отмечается, что Шойгу намерен проинспектировать  ход строительства здания Центральной военно-морской библиотеки проверить готовность объекта к приему книжных фондов.

    Ранее сообщалось, что филиал Нахимовского военно-морского училища был создан в Мурманске по инициативе президента России Владимира Путина.

    Шойгу посетит Нахимовское и Суворовское училища в Петербурге

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сергей шойгу #минобороны рф #нахимовской #суворовское
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