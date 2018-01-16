Шойгу посетит Нахимовское и Суворовское училища в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Петербург для проверки организации учебного процесса в военных учебных учреждениях.

Пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская сообщила, что министр обороны проверит организацию учебного процесса на территории Суворовского и Нахимовского училищ, а также посетит Военный институт физической культуры.

«В частности, министр обороны будет работать в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, где продолжается строительство нового многофункционального административного корпуса», — рассказала пресс-секретарь.

Отмечается, что Шойгу намерен проинспектировать ход строительства здания Центральной военно-морской библиотеки проверить готовность объекта к приему книжных фондов.

Ранее сообщалось, что филиал Нахимовского военно-морского училища был создан в Мурманске по инициативе президента России Владимира Путина.