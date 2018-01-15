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В Петербурге ко Дню снятия блокады вышел трехтомник о жизни осажденного города-героя
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    В Петербурге ко Дню снятия блокады вышел трехтомник о жизни осажденного города-героя

    18:01  15 Января 2018  /обновлено: 18:03  15 Января 2018
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    В Петербурге ко Дню снятия блокады вышел трехтомник о жизни осажденного города-героя

    Санкт-Петербург, 15 января. К памятной дате 75-летнего прорыва блокады Ленинграда в Петербурге появился ограниченный тираж нового трехтомного издания «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде» Геннадия Соболева с историческими документами, на которые долгое время из-за грифа строгой секретности нельзя было даже ссылаться. Книгу презентуют в празднования дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а пока одним из первых ее увидел корреспондент Федерального агентства новостей.

    Профессор, доктор исторических наук Геннадий Соболев говорит, что работа над книгой о блокаде отняла у него больше здоровья, чем сама осада Ленинграда – столько ранящей правды открыли архивные материалы. Документы, имеющие отношение к блокаде, находились под жесткой цензурой с военного времени и лишь к XXI веку историки получили к ним доступ и разрешение на публикацию.

    «Появились такие материалы, без которых мне было бы не закончить книгу», – рассказывает Геннадий Соболев и ссылается в трехтомнике на многих своих студентов, которые работали с теми же документами в одних архивах и уже выпустили их в мир. 

    «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде» – это история города-фронта без художественных авторских рассуждений, но с кропотливо подобранными цитатами из дневников ленинградцев, писем бойцов из фронтовых окопов, переписки военачальников. Многие дневники ленинградцев публикуются впервые – они хранились в семьях и архивах, что-то обнаружили в конфискованных вещах «антисоветчиков» (дневники служили вещественными доказательствами, а теперь оказались историческими документами). В одну из книг Геннадий Соболев привлек даже выписки из журнала посещений кабинета Жданова в блокадные дни, чтобы узнать, как война выглядела на уровне городских руководителей.

    В Петербурге ко Дню снятия блокады вышел трехтомник о жизни осажденного города-героя

    «Мы должны посмотреть на блокаду с разных сторон, – считает историк. – Потому что на многие факты нет единого мнения. Особенно в той части, которая касается реального числа жертв блокады. В официальном документе ленинградских коммунальных служб мы с коллегами как-то нашли абзац о том, что по неполным данным на ленинградских кладбищах захоронено не менее 1 млн 200 тысяч человек. Какой был соблазн сразу выдать эту цифру в публикации! Но мы решили проверить, поехали на Пискаревское кладбище, где все еще работала женщина, которая во время блокады пропускала машины с трупами. Она рассказала, что у нее до сих пор сохранился журнал с машинами и количеством тел в них – такой шанс проверить хотя бы приблизительность цифр! Но когда мы пришли на следующий день, чтобы все задокументировать, в администрации сказала, что со вчерашнего дня она на пенсии».

    «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде» станет последней книгой, отметил профессор.

    «Я уверен, что ничего больше писать не буду, – говорит Геннадий Соболев. – Я выполнил долг перед родителями, которые спасли меня, и перед всеми погибшими. Это была очень тяжелая работа, после этого наступило опустошение».

    Официальная презентация, где можно будет приобрести книгу, пройдет в филиале Государственного музея истории Петербурга «Монумент героическим защитникам Ленинграда» 27 января. Эта дата празднуется, как день воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Добавим, что Петербург также отдельно празднует день прорыва блокады 18 января – в этом году это 75 лет – и день окончания Ленинградской битвы 9 августа.

    В Петербурге ко Дню снятия блокады вышел трехтомник о жизни осажденного города-героя

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Евгения Авраменко
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    #блокада ленинграда #петербург
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