Суд Петербурга признал экстремистской книгу польского публициста

Санкт-Петербург, 15 января. Коллегия Петербургского горсуда признала запрещенной к распространению книгу «Восточные размышления» польского автора Яна Новака-Езераньского. Таким образом, суд Петербурга оставил в силе решение районной инстанции, признавшей издание экстремистским.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ранее Московский районный суд удовлетворил требование прокурора о запрете распространять сборник статей польского публициста.

Все экземпляры сборника были изъяты из типографии два года назад. Таким образом правоохранители отреагировали на заявление о том, что в издании могут содержаться экстремистские материалы.