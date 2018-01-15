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Милонов вступился за отчисленных из РАНХиГС студентов
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    Милонов вступился за отчисленных из РАНХиГС студентов

    13:01  15 Января 2018  /обновлено: 13:08  15 Января 2018
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    Милонов вступился за отчисленных из РАНХиГС студентов

    Москва, 15 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов вступился за отчисленных из РАНХиГС студентов и требует прокурорской проверки высказываний студента этого вуза Олега Терещенко.

    Парламентарий обратился к руководству академии и в прокуратуру Москвы с просьбой пересмотреть решение об отчислении пяти студентов, которые  потребовали извинений от Терещенко, который также учится в этом вузе, за опубликованные в паблике «Любовь и Ненависть в РАНХиГС» сообщения и сняли это на видео.

    На кадрах записи, которая вызвала широкий резонанс в Сети, 18-летний Олег Терещенко, получив несколько ударов, извиняется перед верующими и девушками.

    После нападения Терещенко пожаловался в деканат и нападавшие были отчислены.

    Виталий Милонов считает, что Мурат Коздоев , Петр Ракитин, Николай Новосильцев, Георгий Саркисян и Ришид Хамхоев были отчислены несправедливо и должны быть восстановлены. А вот отчислить нужно самого зачинщика скандала. Для этого он направил обращение к ректору РАНХиГС.

    «Представляется, что руководство РАНХиГС не разобралось в сложившейся ситуации и неправомерно отчислило указанных студентов», — пишет депутат.

    Инцидент, по его мнению, возник вследствие того, что Терещенко, ведя активную деятельность в Сети, в частности в сообществе «Любовь и Ненависть в РАНХиГС» в соцсети «ВКонтакте», под псевдонимом Алексей Князев в течение длительного времени «оскорблял в комментариях и постах русских, кавказцев, православных и мусульман».

    По мнению парламентария, в действиях Терещенко усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), поэтому он обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку высказываний студента для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также проверить правомерность отчисления напавших студентов.

    Отметим, что 10 декабря отчисленные студенты опубликовали еще одно видео, на котором они «принесли свои извинения». По словам их адвоката Мовсара Гатагажева, студенты не хотели нападать на него, но в итоге «повели себя несколько некорректно», а сам Терещенко «выставляет себя жертвой давления со стороны кавказцев и мусульман», а сам уже полтора месяца «чернит» в интернете русских, мусульман и дворянство.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #милонов #ранхигс #избиение #отчисление #терещенко
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