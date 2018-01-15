Трое подростков разбились на иномарке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 января. Трое подростков в возрасте 16–17 лет погибли в Ленинградской области, разбившись на автомобиле Volkswagen Passat. Молодые люди катались на автомобиле без водительских прав и их поездку — и жизни — оборвала встреча с растущим около дороги деревом.

Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье на трассе Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск. Молодые люди — учащийся первого курса приозерского колледжа, ученик 9 класса одной из школ Приозерска и 10-классник из Отрадного поехали покататься на автомобиле, взятом у старшего знакомого.

В какой-то момент около 4.30 ночи находившийся за рулем первокурсник не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Все трое молодых людей погибли на месте от полученных травм.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по факту гибели подростков возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц".