Новая неделя в Петербурге начнется с похолодания
Санкт-Петербург, 14 января. Новая неделя в Петербурге принесет снегопады и небольшое похолодание, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС РФ.
Сообщается, что порывы ветра будут достигать 1-6 метров в секунду. Столбик термометра опустится до девяти градусов ниже нуля. В Ленинградской области будет еще холоднее.
На протяжении дня атмосферное давление будет снижаться до 776 миллиметров ртутного столба. На дорогах может образоваться гололедица, предупреждают сотрудники МЧС.
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