Новая неделя в Петербурге начнется с похолодания

Санкт-Петербург, 14 января. Новая неделя в Петербурге принесет снегопады и небольшое похолодание, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что порывы ветра будут достигать 1-6 метров в секунду. Столбик термометра опустится до девяти градусов ниже нуля. В Ленинградской области будет еще холоднее.

На протяжении дня атмосферное давление будет снижаться до 776 миллиметров ртутного столба. На дорогах может образоваться гололедица, предупреждают сотрудники МЧС.