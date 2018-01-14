Полиция расследует загадочную смерть школьника в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 января. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 16-летнего школьника, тело которого было найдено 13 января в квартире дома по Алтайской улице.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что накануне смерти школьник пришел в гости к друзьям, что произошло дальше — остается загадкой.

При первичном осмотре следователи не зафиксировали на теле подростка признаков насильственной смерти.

Известно, что погибший не состоял на учете у полиции и органов опеки. В данный момент устанавливается точная причина смерти мальчика, передает издание «Невские новости».