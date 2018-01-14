МЧС предупредила петербуржцев о гололедице в воскресенье

Санкт-Петербург, 14 января. В воскресенье петербургских автолюбителей на дорогах может ожидать гололедица, предупредили в Главном управлении МЧС РФ в Северной столице. В городе ожидает холодная погода преимущественно без осадков.

Синоптики из «Северо-Западного управления по гидрометеорологии» также предупреждают о том, что на дорогах города и Ленобласти следует ожидать гололедицы после вчерашних осадков. В Петербурге ожидается облачная погода с отдельными прояснениями при стабильном атмосферном давлении.

Ночью в городе ожидаются заморозки до минус 8 градусов Цельсия. Более сильный мороз будет чувствоваться в пригородах — до минус 11 градусов при слабом ветре.

В ближайшее время температура воздуха в Петербурге будет снижаться, однако к концу недели возможна оттепель, которая принесет плюсовую температуру и осадки. Относительная влажность в городе и области будет оставаться высокой.