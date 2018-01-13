Соседствующее с домом Путина здание в Петербурге признали памятником архитектуры

Санкт-Петербург, 13 января. Здание штаба ПВО в Петербурге, которое находится по соседству с домом, где жил президент России Владимир Путин, официально признано памятником архитектуры.

В субботу 80-летнее строение, располагающееся по адресу Басковый переулок,16, было внесено единый госреестр объектов культурного наследия Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по госконтролю использованию и охране памятников Сергей Макаров.

Напомним, что здание на Басковом переулке, 16 было построено в 1937 году на месте снесенного деревянного дома. Во время блокады Ленинграда оно играло роль одного из важных командных пунктов Красной Армии. В настоящее же время это историческое строение используется в административных целях. В шестидесятых годах прошлого века, в соседнем доме N12 проживал будущий президент России Владимир Путин.

Владимир Путин. Биография.