Прорыв двух труб оставил без тепла десятки домов в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. Утром в субботу проспект Ветеранов в Петербурге накрыл густой пар из-за прорыва трубы с кипятком. Больше 70 близлежащих домов остались без тепла и горячей воды.

Авария стала уже второй за прошедшие сутки в районе. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ветеранов с Дачным проспектом. По словам представителей «Теплосети СПб», парение было замечено еще ночью, на поверхность кипяток не вытек, пишет информационный портал 78.ru.

«Сегодня ночью на месте обнаружили парение. Мы обеспечили меры безопасности и сейчас проводим диагностику. По ее результатам мы определим объем работ, после чего сразу приступим к ремонту», — сообщил пресс-секретарь службы Дмитрий Шарунов.

Он отметил, что в настоящее время горячая вода подается в полном объеме.

Напомним, ранее фотографии с густым паром, накрывшим круговой перекресток проспекта Ветеранов и Дачного проспекта, появились в социальных сетях. Также стало известно, что в результате аварии более 70 домов были отключены от отопления.