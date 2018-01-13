Пункты обогрева и палатки для бездомных подготовили в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. Палатки и пункты обогрева подготовили для бездомных в Петербурге. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в город придут морозы.

Палатки и пункты обогрева для бездомных рассчитаны примерно на 500 мест, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. В городе работают 13 домов ночного пребывания, где бездомные могут переночевать. Они рассчитаны на 290 мест. Кроме этого в нескольких районах Петербурга установили палатки для обогрева, общая их вместимость составляет 200 мест.

«Во всех районах сформирован и постоянно пополняется резервный фонд теплой одежды и обуви, которые после прохождения соответствующей обработки выдаются бездомным гражданам», — сообщает пресс-служба комитета по социальной политике.

Комитет по социальной политике отмечает, что дома ночного пребывания и отделения социальной помощи бездомным работают на данный момент в особом режиме.