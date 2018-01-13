Петербургские и томские палеонтологи открыли новый вид динозавра

Санкт-Петербург, 13 января. Исследователи Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов открыли новый вид динозавра, который жил на Земле 120 миллионов лет назад. Ученые назвали ящера сибиротитаном.

Свое название — Sibirotitan astrosacralis — динозавр получил за большой размер и особое строение костей, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета. Исследователи смогли описать новый вид динозавра благодаря зубам, позвонкам и крестцу, которые были найдены на территории Кемеровской области, рядом с селом Шестоково.

«Находки таких титанозавров, как сибиротитан или тенгризавр, заставляют нас задуматься о происхождении этой группы древних ящеров. <…> Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии», — отметил доцент СПбГУ, кандидат биологических наук Павел Скучас.

На данный момент, ископаемые хранятся в Томском государственном университете. Крестец выставили в холле, чтобы студенты и преподаватели ВУЗа могли посмотреть находку палеонтологов.