В Петербурге иномарка врезалась в столб, пытаясь скрыться от полиции

Санкт-Петербург, 13 января. Иномарка врезалась в столб на Гражданском проспекте в Петербурге при попытке скрыться от преследования полицейских. По предварительным данным, три человека погибли.

Утром в субботу автомобиль Hyundai на круговом перекрестке Гражданского и Северного проспектов на большой скорости влетел в столб. Как сообщают очевидцы, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и пытался уйти от погони полицейских.

Как сообщил источник 78.ru, погоня за иномаркой началась от улицы Карбышева. Автомобиль разогнался до 200 км/ч. В машине находилось пять молодых людей. В результате ДТП, по предварительным данным, трое из них погибли. Еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В настоящее время по факту аварии ведется расследование.