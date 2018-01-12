Крупное ДТП в Петербурге: пострадавших эвакуировали вертолетом

Санкт-Петербург, 12 января. В Петербурге на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе столкнулись маршрутка и грузовик, трамвы различной степени тяжести получили 12 человек. Для эвакуации пострадавших использовался вертолет.

Авария произошло около 14.00 — дорогу не поделили фура и маршрутный автобус № 293. По имеющейся на данный момент информации, большегруз, следовавший из Москвы, остановился на площади с круговым движением, где в него въехала маршрутка.

Как отмечают очевидцы аварии в группе «ВКонтакте» ДТП и ЧП Петербург, на место происшествия оперативно прибыли пять машин скорой помощи, автомобили МЧС и пожарные.

В настоящее время сообщается о двух тяжело пострадавших пассажирах маршрутки. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства аварии.