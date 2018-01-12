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Россия
Выборы-2018: где и как поставить подпись в поддержку Путина в Петербурге
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    Выборы-2018: где и как поставить подпись в поддержку Путина в Петербурге

    16:17  12 Января 2018  /обновлено: 16:17  12 Января 2018
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    Выборы-2018: где и как поставить подпись в поддержку Путина в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 января. В Санкт-Петербурге на 22 городских площадках идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. Корреспонденты Федерального агентства новостей узнали, как и где можно поставить подпись за президента. 

    Путин 27 декабря представил в Центральную избирательную комиссию России документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента, ходатайство о регистрации инициативной группы, биографические данные, а также сведения о доходах, расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать 300 тысяч подписей своих избирателей.

    28 декабря ЦИК РФ принял решение о регистрации инициативной группы в поддержку Путина, после чего по закону активисты получили право начать сбор подписей избирателей в поддержку своего кандидата.

    Выборы-2018: где и как поставить подпись в поддержку Путина в Петербурге

    В Петербурге сбор подписей открыт практически во всех районах города, рассказали Федеральному агентству новостей представители команды «Молодежка ОНФ» в Санкт-Петербурге, которые принимают активное участие в этой работе.

    В Центральном районе поставить свою подпись за Путина можно на специальных брендированных стендах «Путин 2018» в Большом Гостином дворе, торговом центре «Невский Атриум», ТЦ «Москва» на площади Александра Невского. В Адмиралтейском районе – в ТЦ «Варшавский экспресс». В Приморском – в торговом комплексе «Модный променад».

    Как рассказали нам активисты инициативной группы на городских площадках, большинству подписывающих не нужно объяснять, зачем собирают подписи в поддержку Путина – люди знают закон. Пока что оставляют свои подписи, в основном, взрослые люди, а молодежь часто сетует на то, что с собой нет паспорта – без него оставить свою подпись невозможно. 

    Выборы-2018: где и как поставить подпись в поддержку Путина в Петербурге

    К утру 12 января по России было собрано 408349 подписей в поддержку Путина, сообщил ранее глава пресс-службы избирательного штаба Андрей Кондрашов. Напомним, выборы главы государства состоятся в России 18 марта 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #петербург #онф #выборы2018 #подписи
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